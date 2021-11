Suprise ! Edinson Cavani a choisi le meilleur footballeur avec qui il a joué au PSG

«Qui est le meilleur joueur avec lequel vous avez joué ?» C’est ce qu’on a demandé à Edinson Cavani lors de la dynamique (2017) MinutoCeleste dans laquelle il a joué avec les médias officiels de la Fédération uruguayenne de football.

Considérant qu’à l’époque où il terminait l’exercice qu’il n’avait pas encore rencontré à Manchester United avec des personnalités comme Cristiano Ronaldo ou Bruno Fernandes, la légende uruguayenne a mis en avant un talent avec lequel il partageait au Paris Saint-Germain

Bien sûr, il n’est pas resté avec Zlatan Ibrahimovic (il a été son partenaire pendant trois saisons). Et ni avec Neymar ni avec Kylian Mbappé, avec qui, prenant comme référence la date (octobre 2017) à laquelle le test a été publié , il n’avait à l’époque que quelques mois d’être leur partenaire offensif dans l’entité parisienne.

«Le meilleur footballeur avec qui j’ai joué ? Marco Verratti», a répondu le meilleur buteur de tous les temps du PSG, dans une vidéo publiée (2017) sur la chaîne YouTube officielle d’ AUF TV.

Neymar l’a classé parmi les trois meilleurs milieux de terrain avec lesquels il a joué. Lionel Messi l’a souligné comme l’un des meilleurs au monde à son poste. Xavi Hernández lui a directement exprimé son admiration.

Et Edinson Cavani l’a identifié comme le joueur qui l’avait le plus émerveillé dans sa carrière, compte tenu de son passage en France. Marco Verratti a un talent si particulier qu’il a gagné l’admiration et le respect de personnalités vraiment importantes de l’élite mondiale du football.

Marco Verratti a joué 48 matchs avec l’équipe nationale italienne. Il faisait partie de l’équipe italienne qui a remporté l’Euro 2020. Marco Verratti était MVP de Serie B avec Pescara avant de commencer officiellement son aventure avec le Paris Saint-Germain. Il s’est démarqué dès ses débuts dans le football de son pays.