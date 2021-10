Suivant N’golo Kanté : voyez combien il en coûtera à Chelsea pour le signer

Public Investment Fund est le fonds qui fournira une grande partie des 300 millions dans lesquels l’opération est valorisée et entretient des relations étroites avec l’Arabie saoudite, ce qui ne l’empêche pas de reprendre un club de Premier League.

Un nouvel homme riche est arrivé dans le monde du football. Newcastle est, depuis jeudi 7 octobre, le club le plus riche du monde. Ou du moins le club avec le propriétaire qui a la plus grande fortune. Ce n’est pas un seul, mais la capital arabe est une fois de plus à l’origine de cette puissance économique démesurée.

Pour se faire une idée de la capacité financière du PIF, les nouveaux propriétaires de Newcaslte ont onze fois plus de chance que le propriétaire de Manchester City, Cheikh Mansour, qui était jusqu’à présent le propriétaire le plus titré du football anglais et par extension du football mondial. Ils ont une fortune de 320 milliards d’euros. Yasir Al-Rumayyan sera le président exécutif du club.

Cette passation de commandement dans le club anglais a le soutien des supporters du club anglais, qui sont descendus dans la rue après avoir appris le départ de l’ancien propriétaire de Newcastle, Mike Ashley, après 14 ans à la tête du club.

L’opération a ses lumières et ses ombres. Il y a un an, la Premier League avait déjà rejeté cet achat en raison de problèmes de piratage dans le pays saoudien avec l’opérateur BeIn Sports, l’une des chaînes qui détient les droits de la compétition. Par conséquent, il existe certaines conditions telles que le veto du premier ministre de la famille royale.

Avec le marché d’hiver qui approche à grands pas et Newcastle à l’avant-dernière position du classement, les bureaux de la moitié de l’Europe tremblent devant la possible mise en scène de la fortune saoudienne et l’assaut contre les grandes figures de la scène internationale.