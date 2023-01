Suisse : les exportations horlogères à un plus haut historique en 2022

L'emprunt public s'est envolé en décembre au Royaume-Uni à cause des aides gouvernementales à l'énergie et des intérêts versés sur la dette, constate mardi l'Office national des statistiques (ONS) dans son rapport mensuel. «L'emprunt du secteur public en décembre a atteint 27,4 milliards de livres, le niveau le plus élevé pour décembre depuis que…