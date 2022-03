Suarez et un but chilien spectaculaire : le Chili hors du Qatar 2022

Le Chili a été exclu de Qatar 2022. L’équipe de Lasarte n’a pas pu battre l’Uruguay et a été battue 1-0 par ce but formidable de Luis Suárez à la minute 79, lorsque le Chili a commencé à se perdre dans les nerfs et l’impuissance en raison de l’élimination.

Après un rebond sur corner, le ballon est tombé sur Luis Suarez, qui n’a pas hésité à achever un coup de pied chilien et à le clouer contre un poteau.

Avec ce but, Luis Suárez est devenu le meilleur buteur de tous les temps des éliminatoires de la Coupe du monde de la Conmebol avec 29 cris et surpassant son ami, Leo Messi, qui en a 28, d’un.