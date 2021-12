Steven Gerrard positif à la Covid-19

Le patron du Real Madrid, Florentino Pérez, a déclaré que son «engagement» pour 2022 est «de continuer à travailler pour que tous les Madridistas se sentent fiers» et a été encouragé à promettre «de nouveaux triomphes et de nouveaux titres».

Le natif d’Hortaleza Florentino Pérez, président du Real Madrid, a commenté dans le message de Noël traditionnel du club que «notre engagement est de continuer à travailler pour que tous les Madridistas se sentent fiers de nos équipes et que nous puissions continuer à profiter de nouveaux triomphes et de nouveaux titres. Bonnes vacances et que la nouvelle année nous apporte santé, travail et bonheur pour tous», a-t-il commenté dans une vidéo diffusée par l’institution merengue dans les dernières heures.

«Depuis le Real Madrid, nous vous envoyons tout notre amour, notre affection et notre solidarité en ces dates spéciales. Ce sont des moments encore difficiles dans lesquels nous souhaitons transmettre toute notre force et tous nos encouragements, notamment à ceux qui en ont le plus besoin. Nous voulons partager un message d’enthousiasme et espérons retrouver la normalité que nous espérons tous. Nous sommes convaincus que nous allons surmonter ce défi pour continuer à vivre ensemble de nombreuses joies et de nombreuses réussites», a conclu le patron de la Maison Blanche.

Une ligne de message dans laquelle l’entraîneur du leader de la Liga Carlo Ancelotti est resté : «Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes en compagnie de vos familles et de vos proches. Nous partageons l’illusion et l’espoir avec tous les fans de Madrid de profiter de tous nos rêves ensemble. Joyeux Noël et bonne année à tous», a déclaré le sélectionneur italien.

En attendant Karim Benzema a souhaité «en ces dates particulières, au nom de toute l’équipe je tiens à vous adresser un message de confiance et de force. Ensemble, nous essaierons de réaliser tous nos rêves. Bonnes vacances et bonne année», a-t-il commenté.

Dans quel état se trouve le Real Madrid dans toutes les compétitions auxquelles il participe actuellement

L’équipe de Carlo Ancelotti domine largement la scène de la Liga. L’équipe merengue (qui a un match de plus, il faut le préciser) est en tête du classement des positions avec 46 unités, huit au-dessus de leur escorte Séville, 16 au-dessus de leur rival de la ville Atlético Madrid et 18 unités au-dessus de celles accumulées par Barcelone. En UEFA Champions League, il a mené son groupe et atteint les huitièmes de finale pour affronter le puissant Paris Saint-Germain.