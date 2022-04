Steven Gerrard : la star a choisi le meilleur footballeur avec lequel il a joué…

En théorie, sur le papier, seuls 5 000 supporters de l’Eintracht Francfort allaient entrer au Camp Nou. Mais la réalité était bien différente. Les supporters allemands se sont mobilisés et ont réussi à obtenir des billets auprès des partenaires du FC Barcelone qui, en fin de compte, n’étaient pas très intéressés à soutenir leur équipe dans un tour KO de la compétition européenne.

Les images ont fait le tour du monde pour une bonne raison. Il y avait 30 000 supporters allemands sur le territoire blaugrana. Les culés étaient des visiteurs dans leur propre patio.

Ils ont reçu des sifflets et des moqueries avant le match, l’ambiance festive était entièrement de l’Eintracht Francfort et chaque but de Las Águilas Rojas a été célébré comme si le duel se déroulait dans une salle allemande.

Le président Joan Laporta a montré son visage après la nuit embarrassante qu’a vécue le Barça. Ils ont plus ou moins identifié ce qui s’est passé, mais ils vont continuer l’enquête.

Et une fois qu’ils auront confirmé les soupçons (partenaires vendant/louant leurs pass), ils annonceront les mesures qu’ils prendront. Il y aura des changements parce que cela ne peut tout simplement pas être répété.

«Nous sommes plus préoccupés par le fait que ce que nous avons vu a été une honte. Ce qui s’est passé aujourd’hui est une honte qui ne peut se répéter. Nous avons une grande partie des informations sur ce qui s’est passé, ce dont nous avons besoin, c’est de temps pour les traiter. Et puis nous prendrons des mesures. Ce qui s’est passé est scandaleux et honteux.»

«Nous ne pouvons pas éviter certaines situations. Mais, à partir de maintenant, il va falloir être beaucoup plus strict (…) Et, d’autre part, permettez-moi de ne pas pouvoir en préciser un peu plus car nous avons collecté toutes les informations auprès du service sécurité billettique et nous l’évaluent. Mais, malheureusement, tout indique que certaines situations se sont produites qui ne sont pas souhaitables et qui n’auraient jamais dû se produire».

Évidemment, lorsque nous traiterons toutes ces informations, nous prendrons des mesures et expliquerons pourquoi nous l’avons fait. Parce que vraiment aujourd’hui, en tant que culé, j’ai honte de ce que j’ai vu.

Il y avait beaucoup de fans de l’autre équipe et moins de la nôtre. Je suis vraiment désolé pour ce qui s’est passé et ce que j’ai ressenti aujourd’hui est de la honte.

«Ce n’est pas habituel et cette situation n’aurait jamais dû se produire. Et en raison de certaines conditions, ils se sont produits et nous les avons beaucoup étudiés en raison des informations que nous avons traitées. Nous prendrons des mesures pour que cela ne se reproduise plus jamais. Nous vous expliquerons ces mesures, pourquoi nous les prenons. C’était très sérieux.»