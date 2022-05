Steva McManaman : «Liverpool est favori mais avec le Real Madrid on ne sait jamais…»

Marcelo vivra sa cinquième finale de Ligue des champions depuis qu’il a joué pour le Real Madrid. Le défenseur a analysé la finale face à Liverpool. «Mon histoire au Real Madrid est là, c’est le club de ma vie» a-t-il assuré.

Le Brésilien s’est présenté en conférence de presse en tant que capitaine de l’équipe première avant d’ affronter Liverpool à Saint-Denis ce samedi : «On mérite d’être en finale et l’envie monte de la gagner. Il y a beaucoup d’espoir».

L’une des questions les plus incisives qu’ils lui ont posées était : «Imaginez que le match se termine et que vous ayez gagné la Ligue des champions. Florentino vous propose une statue ou un nouveau contrat.»

Que choisissez-vous ? : Marcelo a dû réfléchir à la réponse, même s’il a fini par dire que «tout le monde connaît ma passion et mon amour pour le club, le Real Madrid, j’ai commencé à jouer au football et c’est lui qui m’a tout donné pour être footballeur, bien que ce n’est pas nécessaire une statue, mon histoire se fait au Real Madrid, que je sois resté ou que je n’aie pas tout fait. Une statue n’a pas beaucoup de sens, mais après la finale, nous verrons ce que nous ferons», a-t-il conclu sur le sujet.

Hommage à Benzema

Le Brésilien a également fait l’éloge de Benzema : «Il a de la qualité, c’est un leader, il joue très bien depuis longtemps, pas seulement cette saison. Juste avec son caractère, avec sa présence, il aide beaucoup l’équipe. Et avec son football, qui est trois sympa.»

Marcelo, bien qu’il ait peu joué, s’est souvenu du travail accompli par Ancelotti : «Je connais l’entraîneur depuis huit ans et j’ai la chance de m’entraîner avec lui, il sait très bien gérer le vestiaire et comprend très bien le football».

En ce sens, il a expliqué que «tout le monde veut jouer et être important, mais cette saison, nous n’avons pratiquement pas eu de problèmes. Et c’est grâce à l’entraîneur, qui nous laisse très calme, nous dit toujours la vérité et nous avons la confiance travailler».