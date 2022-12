Stars de la mode de la Coupe du monde : Messi, Cristiano Ronaldo, Griezmann et bien d’autres

Tamara Báez, ex-partenaire du chanteur L-Gante, a mentionné China Suárez pour charger ensemble alors qu’ils se souvenaient de ses paroles après le Wandagate.

Wanda Nara est déjà au Qatar pour assister à la finale de la Coupe du monde 2022 que disputeront la France et l’Argentine avec ses trois enfants.

La femme d’affaires a partagé son voyage à travers les réseaux sociaux, mais dans les images il n’y a aucune trace de l’homme avec qui elle a partagé ces dernières semaines, en particulier le match de demi-finale que les hommes de Scaloni ont disputé contre la Croatie.

Wanda passe ses heures avec le chanteur L-Gante et s’en vante sur Internet, et ces derniers mouvements, sans confirmer ni infirmer s’il existe déjà une relation sentimentale sérieuse entre eux, ont fortement irrité l’ex-petite amie de l’artiste de cumbia.

Tamara Báez, avec qui L-Gante a eu sa fille Jamaica, a attaqué Wanda Nara via ses réseaux sociaux et l’a fait en recourant à un nom bien connu de tous ceux qui suivent l’actualité de la femme d’affaires : China Suárez.

L’actrice a joué un rôle clé dans le Wandagate que l’Argentine a vécu avec Mauro Icardi il y a un an et Wanda l’a qualifiée de «salope» et lui a reproché d’avoir détruit une famille.

Maintenant, Tamara a retrouvé ses mots et cherche un partenaire pour l’inculper : «Tu te souviens quand j’ai dit que tu as ruiné une famille ? Ici, il a ruiné une famille de huit ans et un bébé d’un an. Mais tu m’as rendu service aussi, alors merci. Femme d’affaires et tout ce que vous voulez, mais pour moi, elle n’est un exemple de rien. Quand je lui ai envoyé des messages alors que j’étais en couple avec lui, il a nié, maintenant je le vois tenir la main de ma fille. Vous avez 5 ans, allez élever la vôtre, reine», a déclaré Báez.

«Et ce n’est pas blessé ou quelque chose comme ça. Mais vous devez retirer quelques masques. Grosse femme faisant des pitreries», a-t-il insisté.

Pour sa part, China Suárez est au Mexique pour remplir certains engagements professionnels et n’a pas commenté les messages de Tamara. Bien sûr, il a laissé une publication surprenante en posant à côté d’une poupée en levant le majeur de chacune de ses mains sans dire à qui elle s’adresse.

«Ne lui fais pas ce que tu m’as fait”

Ce n’était pas le seul message que Tamara Báez a laissé en référence à Wanda Nara. Peu de temps auparavant, elle s’était adressée directement à L-Gante, assurant qu’il avait essayé d’être à nouveau avec elle :

«Si tu vas présenter des femmes à ma fille, tu ne veux pas venir être avec moi. Un peu de respect, ne fais pas ce que tu m’as fait à un autre», a-t-il lancé en montrant quelques conversations avec le chanteur.

Il semble que des problèmes poursuivent Wanda Nara, maintenant aussi sans Mauro Icardi, c’est pourquoi elle a mis la terre au milieu et s’est rendue à l’autre bout du monde pour un événement historique.