Star brésilienne, il critique Ronaldo et après voici la réaction qu’il a eu

Kaká s’est exprimé pour clarifier une déclaration controversée faite en décembre, lors de la Coupe du monde au Qatar, lorsqu’il a déclaré que les Brésiliens n’accordaient pas la valeur méritée aux idoles du football.

Comme argument, l’ancien joueur de São Paulo, de Milan et du Real Madrid a déclaré que pour ces gens Ronaldo n’est qu’un gros homme qui marche dans la rue. «Pendant la Coupe du monde, une de mes déclarations a été faite dans un contexte, mais malheureusement, elle s’est propagée comme une critique de tout le peuple».

Il se justifie : «Cela n’a jamais été mon intention. Cela ne pourrait pas non plus être le cas, principalement en raison du fait que les Brésiliens m’ont toujours traité avec beaucoup d’amour. Je ne faisais référence qu’aux personnes qui, à ce moment-là, cherchaient une idole dans l’équipe nationale. Je me suis trompé de manière inélégante en citant un ami, mais je me suis déjà excusé, nous avançons ensemble», a-t-il écrit sur le réseau social Instagram.

Kaká a également réagi aux récentes critiques pour ne pas avoir assisté aux funérailles de Pelé. «J’ai eu l’occasion d’honorer le ‘Roi’ dans la vie à quelques reprises, parmi lesquelles une conversation juste entre nous, gentiment promue par son fils. Ce fut un autre moment spécial, parmi d’autres, que je garderai dans mon cœur. Pendant la Coupe du monde, j’ai proposé au président de la FIFA que Pelé soit nommé pour l’un des prix décernés par la FIFA lors de son gala annuel, et j’espère que cela se produira».