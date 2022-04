«Soyons honnêtes, Messi est déjà un vieux père, il ne peut plus jouer»

Luka Modric est, sans aucun doute, l’un des milieux de terrain les plus réguliers du football européen et, bien que beaucoup considèrent que son âge avancé pourrait être un problème à moyen terme pour le Real Madrid, le footballeur croate a l’intention de jouer jusqu’à ses 40 ans.

Bien qu’il n’ait pas un physique privilégié, Luka tire le meilleur parti de ses 72 mètres de hauteur et de ses 66 kilogrammes, qui lui suffisent pour mettre en place un style de jeu basé sur son intelligence et sa vision du jeu.

L’objectif de Modric de rester actif jusqu’à ses 40 ans, dans une position de terrain aussi exigeante, ne sera possible que grâce à un plan d’entraînement strict, qui, en plus de le maintenir en forme, garantira la force nécessaire dans ses articulations et ses ligaments. pas cesser de mener des actions à fort impact.

C’est pour cette raison que, depuis quelques années, Luka Modric a commencé à s’entraîner avec le préparateur physique Vlatko Vucetic, qui lui conçoit chaque jour un programme d’exercices personnalisé.

La clé de ces routines réside dans l’utilisation de liens pour les mouvements de démarrage et de vitesse et dans la simulation de situations de jeu.

Luka Modric a déclaré la guerre à la malbouffe

Un autre détail à prendre en compte est que Luka fait extrêmement attention à son alimentation. En plus de manger équilibré et d’éviter à tout prix la malbouffe, le milieu de terrain croate a trouvé une curieuse méthode pour optimiser le fonctionnement de son métabolisme.

Luka Modric ne mange pas après 20h00 et, dans la mesure du possible, essaie de ne pas inclure de glucides dans son dernier repas de la journée, cela l’aide à brûler les graisses pendant sa pause.