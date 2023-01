«Sortir avec un homme marié et bon au lit est doux qu’un célibataire»

Dans une vidéo partagée sur Instagram, l’actrice de Nollywood, Esther Nwachukwu, aurait déclaré qu’il est mieux de sortir avec des hommes mariés, car ils sont les plus gentils par rapport aux célibataires.

Selon l’actrice en plein essor, les hommes mariés sont les plus gentils, surtout lorsqu’ils sont beaux, riches et bons au lit. Esther Nwachukwu a ajouté que sortir avec des hommes mariés est la chose la plus douce au monde car ils ont une attention sans partage, contrairement aux hommes célibataires.

Cela lui a valu des critiques. Les internautes l’ont traînée en disant qu’il n’est pas surprenant que de nombreuses actrices soient prises dans le filet d’arracher les maris des gens. «Cela ne fait que confirmer ce qu’ils disent à propos de certaines de ces actrices et célébrités»…«Ils finiront aussi par sortir avec le vôtre ! Olori gbeske», a été quelques-unes des réactions.