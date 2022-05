Son renouvellement tarde, il pourrait quitter Liverpool l’été prochain

Alors que les championnats sont presque terminés partout en Europe, c’est le Ballon d’Or 2022 qui cristallise les débats en ce moment. Parmi les favrois, Sadio Mané et Karim Benzema se détachent du lot d’autant plus qu’ils sont encore en lice pour le trophée en Ligue des Champions.

Mané et Benzema ont déjà gagné chacun deux trophées cette saison. La CAN 2021 et la Carabao Cup pour le Sénégalais, la Supercoupe d’Espagne et récemment la Liga pour le Français.

En terme de stats personnelles, le Français (42 buts en 42 matchs) a une avance considérable sur le Sénégalais (20 buts en 45 matchs). Alors, qu’est-ce qui les départagera? Le sacre en Ligue des Champions? Absolument pas selon Florentino Pérez.

Pour le président du Real Madrid, personne ne peut rivaliser avec Benzema sur la route qui mène au ballon d’or qu’il gagne ou non la Ligue des Champions :

«Benzema va gagner le Ballon d’Or [2022] que nous gagnions la Ligue des Champions ou non. Tout le monde sait qu’il va le gagner», a déclaré Pérez en toute confiance au micro d’El Chiringuito.