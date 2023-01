Son amie lui vole 1,5 million : voici ce qu’elle en a fait…

L’actrice de Nollywood, Luchy Donalds a révélé qu’une amie l’a escroquée 1,5 million de nairas pour la chirurgie esthétique. L’actrice s’est exprimée sur Instagram, déclarant que son amie avait affirmé qu’elle avait besoin d’argent pour une greffe de rein.

Dans le message, Luchy a déclaré que l’amie non identifiée lui avait demandé des fonds en affirmant que sa mère avait besoin d’une greffe de rein en raison de son terrible état de santé et qu’elle n’était toujours pas en mesure d’obtenir l’argent complet. L’actrice a noté qu’elle avait envoyé 1,5 million de nairas à la personne après leur conversation téléphonique, mais a découvert plus tard que l’ami avait utilisé l’argent pour la chirurgie.

«Les gens sont très très très méchants, celui-ci m’a vraiment fait mal. Mon amie depuis la première année à l’université m’a appelé en pleurant que sa mère avait des problèmes rénaux et avait besoin d’une greffe, pleurant que sa mère ne la reconnaisse même plus à cause de la gravité de son état, j’ai demandé à cette fille combien l’hôpital demander la greffe.

Elle a dit 7,5 millions de nairas mais elle a levé 6 millions de 1,5 million restants, alors je lui ai dit qu’elle entendrait parler de moi, pas jusqu’à 30 minutes que j’ai raccroché au téléphone avec elle, je lui ai envoyé la totalité des 1,5 million de nairas pour sauver la vie de sa mère.

Maintenant, voici la chose douloureuse. Je viens de découvrir que cette fille a utilisé mon argent pour aller faire une chirurgie corporelle pour son cul et ses bras, je n’ai pas trop d’argent mais le peu que j’ai, j’ai transféré pour qu’un ami sauve la vie de sa supposée mère seulement pour réaliser elle m’a joué, elle m’a utilisé comme son client local parce que c’est le travail qu’elle m’a fait, maintenant voici encore une autre partie douloureuse», a-t-elle témoigné.