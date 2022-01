Sommet de la Cédéao : le Burkina Faso suspendu de l’organisation, sans autres sanctions immédiates

La première complication pour l’arrivée d’Álvaro Morata à Barcelone est venue de son club actuel, la Juventus, car l’équipe italienne ne pouvait pas rester sans son attaquant et devait trouver un remplaçant. Vlahovic semblait être la solution.

D’un autre côté, les problèmes sont aussi venus du côté du club catalan qui, en ne fixant pas la situation avec Ousmane Dembélé, n’a pas encore pu réduire sa masse salariale et qui lui nuit sur le marché des transferts d’hiver.

Cependant, il semble que le plus gros obstacle vienne du club auquel Morata appartient, il est bon de rappeler qu’il est prêté à la Juve. C’est l’Atlético de Madrid qui ne veut pas renforcer Barcelone, l’un de ses grands rivaux en Liga avec qui il se bat pour une place en Ligue des champions.

Le Culé ne peut pas acheter l’attaquant et les Colchoneros ne sont pas d’accord pour qu’ils le prennent en prêt. Morata a un contrat avec l’Atlético jusqu’en 2023 et ce qu’ils veulent de l’institution madrilène, c’est qu’il soit vendu.

Quand il a semblé que du côté de la Juve, le problème était en train d’être résolu et que Barcelone faisait tout son possible pour réparer Dembélé et lui donner Morata, l’Atlético de Madrid a semblé imposer ses revendications au joueur et laisser l’équipe de Xavi Hernandez sans sa priorité.

Un accord qui pourrait intervenir entre le Barça et l’Atlético

L’Atlético de Madrid a Antoine Griezmann dans son équipe, un joueur qui appartient à Barcelone et a été prêté aux Colchoneros avec des conditions similaires à celles que Morata a avec la Juventus.

Cependant, un éventuel accord pourrait être que Griezmann reste définitivement au club madrilène, tandis que Morata arrive dans l’équipe du Barça. Nous allons voir ce qui se passe.