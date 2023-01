Soif de vengeance ? Shakira et une action suspecte contre Gerard Piqué

Depuis que Shakira a publié son dernier matériel explicitement dédié à Gerard Piqué, la guerre entre les deux a commencé à se renforcer. A tel point que, dans ces dernières heures, le chanteur colombien a une nouvelle fois provoqué l’ancien athlète barcelonais.

Ce n’est pas tout, le week-end dernier c’était l’anniversaire d’un des enfants de l’ex-couple, Milan, qui avait dix ans. On ne sait pas encore avec certitude si elle a été célébrée avec Shakira et Gerard Piqué ensemble dans le manoir où ils vivaient lorsqu’ils étaient en couple.

Mais, loin de signer la paix une bonne fois pour toutes avec le natif de Barcelone, l’interprète de «Te Felicito» est sortie sur le balcon de son manoir pour saluer ses fans qui étaient dehors avec un sweat-shirt. Sur le sweat-shirt, on pouvait lire une des phrases de la nouvelle chanson du chanteuse Colombienne.

«Les femmes ne pleurent pas, les femmes facturent» étaient les mots que contenait le sweat-shirt blanc de Shakira. Visiblement un message clair pour l’ancien défenseur barcelonais.

Mais ce n’est pas tout, l’image de son visage est également apparue. Pour ce qu’il y a ceux qui assurent que c’est le vêtement de la vengeance du propriétaire du mouvement des hanches.

Jusqu’à présent, le natif de Barcelone n’est pas sorti pour faire la moindre déclaration à cet égard ni aucune référence contre la chanteuse. La vérité est que ceux qui disent que cette réponse ne tardera pas à arriver.

Shakira continue d’écrire l’histoire

Pas même deux semaines ne se sont écoulées depuis que Shakira a dévoilé la Session #53 avec l’artiste argentin Bizarrap, clairement dédiée à Gerard Piqué qui ne cesse de battre des records à travers le monde.

Après en avoir fait la chanson la plus écoutée au monde en quelques heures, l’artiste a remporté un nouveau succès. Et c’est qu’elle a réussi à surpasser Bad Bunny sur Spotify, devenant l’artiste latino la plus écoutée.