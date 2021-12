Sofia Calzetti : qui est la femme de Sergio Agüero et ses meilleures photos

Sergio Agüero a signé un contrat à Barcelone et sa femme a «volé» tous les flashs. Sergio Agüero a signé son contrat avec Barcelone pour les deux prochaines saisons, il a donc quitté Manchester City après dix ans dans l’institution.

Il est arrivé au club espagnol accompagné de son fils, Benjamin, ainsi que de sa mère et de sa compagne, Sofia Calzetti, qui a «volé» tous les flashs.

Qui est Sofia Calzetti ?

Sofia et Sergio se sont rencontrés en mars 2019 dans la discothèque ‘Jet’ de Buenos Aires et, bien qu’à l’époque le footballeur ait voulu prétendre qu’elle était «une amie» et qu’il la connaissait depuis qu’elle avait 12 ans, peu de temps après avoir fait leur romance officielle dans les médias sociaux.

Les deux ont 9 ans d’écart. La jeune femme, 23 ans, est considérée comme l’une des plus belles et des plus jeunes mannequins d’Argentine.

Avec 465 000 followers, l’influenceuse est devenue encore plus connue après sa relation avec Kun, avec qui elle est en couple depuis deux ans et avec celui qui vit à Manchester, une maison qu’ils quitteront dans les prochains jours pour s’installer à Barcelone.

Amoureuse des animaux, Sofia étudie à l’Université, car l’un de ses rêves à réaliser est d’être un marteau public. Pendant leur temps libre, le couple s’amuse, voyage et partage sa passion du luxe. Calzetti a l’habitude de sortir pour visiter la ville ou simplement d’aller dîner en compagnie de ses amis