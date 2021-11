Sofia Calzetti : elle a fait taire les rumeurs de rupture avec Sergio Agüero

La petite amie du footballeur argentin a voulu dénouer les rumeurs d’une crise dans le couple avec une image capturée à l’hôpital et un message émouvant.

Ce ne sont pas de bons moments pour Sergio Agüero (33e). L’attaquant argentin du FC Barcelone, qui était récemment revenu sur le terrain après avoir surmonté une blessure, a souffert d’une arythmie lors du dernier match de La Liga contre Alavés et il a été confirmé qu’il sera absent du terrain pendant au moins trois mois soumis à une «procédure diagnostique et thérapeutique» par le prestigieux docteur Josep Brugada.

Le footballeur argentin, qui s’est dit «bien et avec beaucoup de courage pour affronter le processus de récupération» traverse personnellement une période difficile, mais a le soutien inconditionnel de sa partenaire, l’Argentine Sofía Calzetti (25 ans).

Ces derniers temps, il avait été spéculé, en particulier de l’Argentine, que sa relation avec le footballeur du Barça était sur la corde raide en raison d’un épisode présumé impliquant Agüero et la chanteuse et actrice, Lali Espósito, qui joue dans le drame criminel de Red Sky action (Netflix).

Mais rien n’est plus éloigné de la réalité car Calzetti est avec le footballeur quand il a le plus besoin de lui. Dans une story Instagram, vous pouvez voir leurs mains jointes avec le message «Aujourd’hui plus que jamais. Je t’aime», montrant qu’il n’y a aucun problème qui ébranle les fondements d’une relation qui dure depuis plus de deux ans.