Snoop Dogg : le rappeur américain se lance dans les hot-dogs

Après le cannabis, la cuisine, ou encore l’alcool, Snoop Dogg a un nouveau projet. Le rappeur américain souhaite se lancer dans le business des hot-dogs.

L’artiste de 50 ans envisage en effet de créer sa propre chaîne, baptisée «Snoop Doggs». Comme le rapporte le média Billboard, ses avocats ont déposé une demande auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis en décembre dernier.

De son vrai nom Calvin Cordozar, Snoop Dogg envisage de vendre «des hot-dogs, et divers types de saucisses». En 2016, sur le plateau du «Jimmy Kimmel Live!», il avait pourtant affirmé de ne plus jamais manger ces sandwichs après avoir vu une vidéo sur leur fabrication.

«C’est un hot-dog ?! Oh parce que je ne mangerai jamais plus de putain de hot-dog. Si c’est comme ça qu’ils prépare des hot-dogs, je n’en veux pas. Non merci», avait déclaré l’interprète de «Gin And Juice». Désormais, il pourra ainsi les préparer à sa manière.

En 2015, la légende du hip-hop avait annoncé la création d’une plateforme en ligne entièrement dédiée au cannabis. Trois ans plus tard, la star avait publié un livre de cuisine répertoriant ses meilleures recettes. En 2020, il avait également fait parler de lui en lançant sa propre marque de gin «Indoggo».