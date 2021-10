Snoop Dogg : le rappeur américain en deuil

Dimanche 24 octobre, Snoop Dogg a révélé que sa mère bien-aimée, Beverly Tate, était décédée. Il a annoncé la nouvelle via Instagram avec une photo de Tate, souriante et habillée à neuf.

«Merci mon Dieu de m’avoir donné un ange pour mère», a-t-il écrit en légende. «TWMA [Til we meet again].»

Bien qu’aucune cause de décès n’ait été divulguée, la mère de Snoop Dogg est malade depuis un certain temps. Le pionnier du gangsta rap de la côte ouest a initialement suggéré que Tate n’allait pas bien en mai, demandant à sa légion d’amis, de fans et de famille de prier.

Jermaine Dupri, Warren G, Roxanne Shanté, la percussionniste Sheila E., Busta Rhymes, Xzibit et Killer Mike étaient parmi les nombreux à répondre à l’appel. Puis, fin juillet, Snoop Dogg a partagé une photo Instagram de Tate dans son lit d’hôpital, entourée de sa famille.

«Bon dimanche», avait-il écrit en légende à l’époque. «Mes frères et moi sommes allés voir maman aujourd’hui et elle a ouvert les yeux sur nous et nous a fait savoir qu’elle se battait toujours. Dieu est bon. merci pour toutes les prières. 1 jour à la fois.

Snoop n’a pas spécifiquement dit à quoi sa mère faisait face, mais la photo a révélé qu’elle avait subi une trachéotomie pour l’aider à respirer.

La nouvelle qui a changé sa vie survient quelques jours seulement après que Snoop Dogg a célébré son 50e anniversaire avec une affaire de stars à Los Angeles.

De nombreux amis et pairs de Snoop affichent leur soutien sur les réseaux sociaux, notamment Cardi B, Lizzo, Dwayne «The Rock» Johnson, Taraji P. Henson et The Egyptian Lover.

Dans une vidéo de suivi, Snoop regarde simplement la caméra alors que le chagrin s’installe. Il a ajouté un simple emoji de chagrin pour communiquer ce qu’il ressent.