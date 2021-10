Snoop Dogg a une fois donné au fils de Tom Brady un cours accéléré sur des danseurs exotiques

Snoop Dogg a connu l’une des carrières les plus polyvalentes et les plus variées de tous les rappeurs et elle dure toujours après trois décennies.

En tant que grand fan de sport, Snoop a toujours été dans le mix autour du week-end du Super Bowl et même s’il est un fan des Steelers de Pittsburgh, il se retrouvait souvent à faire la fête avec les New England Patriots lors de l’une de leurs six afterparties du Super Bowl du 21e siècle.

Rejoignant Tom Brady et Jim Gray pour un épisode de leur podcast Let’s Go lundi 11 octobre, le légendaire quarterback a réfléchi à un moment où Snoop s’est produit à la célébration de l’hôtel après que ses Patriots eurent battu les Rams de Los Angeles à Atlanta pour remporter son sixième Super Bowl anneau. Brady avait son fils avec lui qui adorait la scène de Snoop remplie de danseurs exotiques.

«J’ai amené mon fils, mon fils avait 11 ans à l’époque à l’afterparty et le match s’est terminé assez tard», se souvient Brady. «Il était donc minuit. C’était dans notre hôtel. Nous avions donc cet endroit si spécial, spécial sur la scène [et] Snoop avait un poteau et il y avait des filles, elles étaient habillées. Mais en même temps, il y avait un poteau et mon fils, il avait les yeux ouverts et il écoutait [la] musique. Et j’ai dit : ‘Jack, couvre tes yeux.’ Et il dit : ‘Papa, je vais bien. Je vais bien.»

«Il est donc deux heures du matin. Et nous passons le meilleur moment de notre vie et ‘Je suis comme une vache sacrée. S’il le dit à sa mère, je le suis, je ne vais pas voir ce gamin avant longtemps, mais je te le dis, c’était l’un des meilleurs moments de ma vie. On en parle encore aussi.»

Dans une autre partie de l’épisode, Tom Brady interroge Snoop Dogg sur la dernière fois qu’il a subi un test de dépistage de drogue, car Brady a souvent été testé tout au long de sa carrière.

La légende de la côte ouest a deviné 1991 en riant, puis a critiqué en plaisantant Jim Gray qui lui a demandé s’il avait réussi le test de dépistage de drogue.

«Non, je ne l’ai pas fait, Jim», a répondu Snoop Dogg. «À quoi je ressemble en passant un test de dépistage de drogue ? C’est une passe que je n’ai jamais pu terminer !

Si Brady et les Tampa Bay Buccaneers reviennent au Super Bowl LVI en février prochain, il pourrait à nouveau faire la fête avec Snoop Dogg puisque Snoop fait partie du spectacle de mi-temps centré sur le hip-hop prévu pour Los Angeles aux côtés de Dr. Dre, Kendrick Lamar et Mary J. Blige.