Sneijder : «J’aurais pu devenir comme Messi ou comme Ronaldo, mais…»

Classé à l’unanimité comme l’un des meilleurs de tous les temps aux Pays-Bas et de l’histoire, Wesley Sneijder a été l’un des rares à s’être immiscé ces dernières décennies dans la lutte entre Cristiano Ronaldo et Leo Messi.

L’ancien milieu de terrain néerlandais, il ne pouvait tout simplement pas les égaler par manque de sacrifice. «J’aurais pu devenir comme Messi ou Cristiano Ronaldo, mais je n’en avais pas envie», a déclaré Sneijder, avec insistance, dans une interview avec le journaliste Gianluca di Marzio.

Le Néerlandais a refusé de renoncer à son propre style de vie en jouant. «J’ai apprécié ma carrière, j’ai peut-être bu un verre de vin avec le dîner. Leo et Cristiano sont différents, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Et ça me va. Ma carrière, cependant, a été incroyable», a ajouté le ancien joueur des Pays-Bas.

Sneijder a raison, il s’est immortalisé comme l’un des plus notables du sport, pour ce qu’il a fait avec les maillots de l’Ajax, du Real Madrid, du pays et, surtout, avec celui de l’Inter, sous la direction de José Mourinho, entre 2009 et 2010, ce qui l’a placé tout en haut.

A cette époque, qui culminera avec la Coupe du monde en Afrique du Sud, l’ancien numéro 10 atteint le sommet de sa carrière. En utilisant sa technique, sa vision du jeu et sa capacité à marquer, Sneijder a aidé l’Inter à remporter le triplé sans précédent de la Ligue des champions, de la ligue et de la Coppa Italia et des Pays-Bas à être vice-champion du monde.

Pendant ce temps, Ronaldo et Messi ont été les protagonistes de l’un de ces nombreux moments surréalistes, l’Argentin a marqué 47 buts en 53 matchs pour Barcelone, le Portugais a marqué 33 buts en 35 duels officiels pour le Real Madrid, également avec des titres au mélange.