Simon Castaldi (Les Marseillais) victime d’un terrible accident

Encore une fois, Simon Castaldi se fait remarquer. Et pour cause, le jeune homme inquiète les fans des Marseillais après un accident.

Depuis leurs débuts, les Marseillais ne cessent de se faire remarquer. Les années passent, et ces derniers ne manquent jamais d’inspiration. En bref, les aventures s’enchaînent mais ne se ressemblent pas.

D’ailleurs, cette année la compétition des Mareillais Vs. Le Reste du monde réserve des surprises. Les téléspectateurs assistent alors à une saison riche en rebondissements. Eh oui, rien que ça !

Épreuves, éliminations, trahisons ou encore stratégie, rien n’est laissé au hasard. La compétition s’annonce alors explosive et les candidats ne semblent vraiment pas au bout de leurs peines. Aïe !

Épreuves, éliminations, trahisons ou encore stratégie, rien n’est laissé au hasard. La compétition s’annonce alors explosive et les candidats ne semblent vraiment pas au bout de leurs peines. Aïe !

Mais s’il y a bien une chose qui intéresse les fans des Marseillais, ce sont les histoires d’amour. Et pour le plus grand bonheur de ces derniers, il y a toujours de l’amour dans l’air. De quoi ravir les adeptes de romance donc.

Cette année, côté cœur il y a de l’action. Entre Hilona et Julien Bert c’est vraiment la guerre. Après une grande histoire d’amour, ils ont décidé de tirer un trait sur cette idylle. Les fans de Marseillais semblent alors persuadés que cette histoire n’est pas vraiment finie.

Du côté de Simon Castaldi les choses semblent plus simples. Et pour cause, il vit une grande histoire d’amour aux côtés de la belle Adixia. Les deux tourtereaux semblent alors sur un petit nuage. D’ailleurs, Simon Castaldi se retrouve victime d’un terrible accident. Les fans des Marseillais semblent inquiets.

Depuis sa sortie des Marseillais Vs. Le reste du Monde, Simon Castaldi semble plus heureux que jamais. Et pour cause, il file le parfait amour avec la belle Adixia. Et oui, ils vivent le grand amour. Trop mignon !

Pour rappel, Simon Castaldi était en couple avec Giuseppa. Mais après une tromperie, la belle n’a pas réussi à le pardonner. La dernière aventure des Marseillais a dons mis fin à cette histoire.

D’ailleurs, la jolie brune s’est rapprochée de Paga. Et depuis, les deux tourtereaux semblent sur un petit nuage. En bref, tout le monde a trouvé chaussure à son pied. Trop cool !

Pour le plus grand bonheur des fans des Marseillais, Simon Castaldi et sa chérie n’hésitent pas à partager leur vie sur les réseaux sociaux. Plus amoureux que jamais, le couple a décidé d’emménager ensemble. Eh oui, rien que ça !

D’ailleurs, alors qu’il tentait d’ouvrir un carton envoyé par une marque, le candidat s’est blessé. Très inquiète, sa chérie a tout de suite appelé les urgences. Elle n’a pas hésité à partager cet épisode sur la Toile.

Mais pas de panique, le concurrent des Marseillais a tenu à rassurer ses fans. Il a alors déclaré : «Les gars, je suis toujours en vie». Avant d’ajouter : «On a reçu des colis comme tous les matins, dont un en forme cylindrique avec des attaches un peu compliquées.»

De plus, il a donné plus de détails sur sa prise en charge aux urgences. Il a alors avoué : «Ils ont été très rapides, très gentils. Ils m’ont détendu parce que j’étais blanc. J’ai eu une baisse de tension.»

Une chose est sûre, Simon Castaldi et sa chérie Adixia n’ont pas fini de se faire remarquer. D’ailleurs, leur rapprochement commence dans Les Marseillais Vs. Le reste du monde. Affaire à suivre donc.