Simeone : «Je suis reconnaissant à Atleti pour la vie, ce que je ressens ne dérangera…»

Diego Pablo Simeone s’est présenté devant les médias après le match nul face à l’Espanyol.

Le plus préoccupant est le problème émotionnel ou le manque de force de l’équipe … L’un va de pair avec l’autre, l’un ne vient pas en premier et l’autre après. Nous n’avons pas pu trouver la recherche que les garçons avaient après être restés avec un autre en première mi-temps, bien que nous ayons eu des occasions. Ils ont marqué et après avoir marqué, le désir de générer du danger et de l’intensité est monté d’un cran. Si l’on a de la force, la partie psychique et mentale grandit. Quand vous voyez que vous avez 27 coups et que vous n’y parvenez pas… Nous avons tendance à avoir plus de précision, j’espère que nous pourrons ajuster cette précision. Sauf contre Porto, l’équipe a toujours eu des situations de but.

Sensations . «Après Porto, la Ligue des champions et l’Europe ont été fermées et un nouveau tournoi commence en Liga, où nous ne nous débrouillons pas mal. Nous avons pu battre Rayo, Cadix et aujourd’hui et même si nous n’avons pas gagné, nous avons eu des chances de le faire. Nous devons être confiants dans ce que nous faisons et espérer que cela ne se cassera pas. Au moins nous n’avons pas perdu, nous aurions pu gagner et avoir une égalité pour terminer dans les quatre premiers.»

Problème . «Le calme est ce qui vous donne la force et la fraîcheur pour pouvoir finir. Nous allons travailler là-dessus, pour donner de la sécurité aux joueurs dans les derniers mètres car ils sont très bons et ils reviendront au but, car ils sont très bons.»

Sentiment personnel. «Je suis venu à l’Atlético jeune et la première saison a été très mauvaise et ils m’ont toujours aimé sans rien leur avoir donné. Ensuite, nous avons gagné la Coupe et la Ligue et puis j’ai eu la chance de revenir en tant que joueur et entraîneur. J’ai Je suis reconnaissant à l’Atlético de Madrid pour la vie, l’amour que je ressens ne va pas me déranger dans une situation circonstancielle»

Les joueurs désespérés. «C’est dommage que nous n’ayons pas gagné aujourd’hui, dommage que nous n’ayons pas trouvé ce but qui nous a été refusé. Lecomte a fait une belle performance et nous avons manqué de calme.

Il faut accepter cette réalité et transmettre la sécurité aux miens, leur donner confiance, Joao a montré ce que tout le monde attend de lui et c’est dommage qu’il ne puisse pas être à Majorque à cause du jaune qu’il a vu. Soulignons également le retour de Llorente et Lemar».

Environnement. «L’important est que nous gagnions et que les gens soient heureux de se sentir identifiés à l’équipe, c’est nous qui devons générer cet environnement positif. Sans aucun doute, les gens sont une partie très importante de ce qui entoure l’équipe».