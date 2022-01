«S’ils ne sont pas Africains, qu’ils aillent jouer pour l’Europe», Roger Mila tacle les pays maghrébins

Près de deux ans après avoir donné naissance à un petit Isaak, Ashley Graham a accouché de jumeaux. Vendredi 7 janvier 2022, Ashley Graham a annoncé sur Instagram avoir donné naissance à des jumeaux.

Comblée par l’arrivée de ses petits garçons, le mannequin a fait savoir qu’elle allait prendre du temps pour elle avant de raconter son accouchement à ses fans.

Ils sont enfin là ! Près de deux ans après avoir donné naissance à un petit Isaak, Ashley Graham a accouché de jumeaux vendredi 7 janvier 2022. Des petits garçons qui se faisaient désirer, comme elle l’avait partagé quelques jours plus tôt.

«Je suis arrivée au terme aujourd’hui (40 semaines !), mais les dates de termes sont justes des suggestions, les bébés viennent toujours pour leur anniversaire», avait-elle écrit.

Comblée, c’est dans un texte partagé en story que le mannequin a dévoilé : «Justin et moi sommes super heureux de vous annoncer que nos garçons sont là. Ils sont nés tôt ce matin à la maison, et sont heureux et en bonne santé. Je vais prendre du temps pour m’en remettre et passer du temps. Merci à tous pour vos prières et votre soutien.»

Si Ashley Graham a énormément documenté sa grossesse, elle n’a pas encore dévoilé les visages de ses nouveaux-nés, ni leurs prénoms !C’est le 13 juillet dernier que la star avait créé la surprise en annonçant être enceinte de son deuxième enfant.

Après avoir dévoilé son baby bump, c’est sur Instagram qu’elle avait partagé : «L’année dernière a été pleine de petites surprises, de grands chagrins, de débuts familiers et de nouvelles histoires. Je commence tout juste à comprendre et à célébrer ce que ce prochain chapitre signifie pour nous !»

Dans un entretien accordé à Entertainment Tonight, elle avait précisé : «J’ai toujours entendu dire qu’avec le numéro deux, tu es beaucoup plus fatiguée, ton ventre arrive plus vite. Je suis épuisée.» À six mois de grossesse, Ashley Graham avait ensuite révélé à ses fans être enceinte non pas d’un, mais de deux bébés !

Ashley Graham est une femme comblée

Mariée à Justin Ervin depuis douze ans, la star est sur un petit nuage. Lors de la fête des pères, elle n’avait d’ailleurs pas manqué de faire savoir à quel point ce dernier était exceptionnel. «Isaac est tellement chanceux d’avoir un père aussi solidaire, aimant, compatissant et incroyable que toi. Te voir en tant que père est le plus beau cadeau», avait-elle écrit.