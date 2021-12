Signe du zodiaque de Lionel Messi : tout savoir sur la star parisienne

Cristiano Ronaldo est connu pour ses excellentes performances de football. Les spécialistes affirment que son signe du zodiaque influence agréablement ses performances.

Cristiano Ronaldo, en bon Verseau, est très travailleur et ambitieux. Il est gentil, a des idées claires, des convictions solides, est devenu indépendant très jeune, car il a été clair sur ce qu’il voulait, comment l’obtenir et s’est fixé des objectifs très précis.

Dès son plus jeune âge, Cristiano Ronaldo a montré sa passion pour le football et à l’âge de 8 ans il a commencé à pratiquer ce sport en rejoignant Andorinha, un petit club de son pays natal. Sa carrière s’est progressivement développée et en 2007, il a été révélé comme le joueur le mieux payé au monde.

Cristiano Ronaldo et en général ceux du signe du Verseau sont très ouverts d’esprit, innovants et avant-gardistes en tout : mode, nouvelles technologies… ils devancent les autres signes astrologiques. Ils aiment expérimenter et essayer de nouvelles choses.

Cristiano Ronaldo il est toujours prêt à échanger des idées et à interagir avec de nouvelles personnes, comme en témoignent ses incursions dans le monde de la mode, des affaires, et bien sûr sa solidarité avec les défavorisés.

Où est né Cristiano Ronaldo ?

Cristiano Ronaldo, né à Funchal le 5 février 1985, footballeur portugais qui évolue au poste d’ailier de la Juventus.

Identifié dans les médias avec le numerónimo CR7, il est considéré comme l’un des meilleurs footballeurs du monde, et même le meilleur et le plus complet, ainsi que l’un des sportifs les plus médiatiques du moment.

Comment a fait Cristiano Ronaldo au Real Madrid ?

Cristiano Ronaldo est le quatrième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid après avoir successivement dépassé de grands joueurs tels que Amancio Amaro, Emilio Butragueño, Pirri, Paco Gento, Hugo Sánchez et Ferenc Puskás, ces deux derniers au cours de la saison 2013-14 – réalisant cela en cinq saisons seulement au club.