«Si vous pensez que Poutine a raison, alors Hitler aussi»

L’ancien international ukrainien Andriy Shevchenko a laissé un message émouvant ce mercredi. Dans une conversation sur Sky Sports , l’ancien attaquant a parlé du conflit qui se déroule après l’invasion de la Russie.

«Je suis très fier d’être Ukrainien en cette période difficile pour mon pays, mon peuple et ma famille. Ma mère et ma sœur sont à Kiev, où des choses terribles se produisent, des enfants qui meurent et des missiles pointés sur nos maisons, et elles refusent de partir, elles sont restées pour se battre pour notre liberté. Dans l’un des moments les plus difficiles de notre histoire, nous avons montré que nous étions un peuple uni», a-t-il expliqué.

Profitant de l’occasion, il appelle les autres pays a soutenu l’Ukraine. «L’Ukraine et son peuple veulent la paix et l’intégrité territoriale. Je vous demande donc de soutenir notre pays et d’exhorter le gouvernement russe à mettre fin à l’agression et à la violation du droit international. La guerre n’est pas la réponse», a-t-il conclu.