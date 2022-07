«Si on était là, Messi allait rester au Barça», il critique Joan Laporta

Il ne s’agit pas de Ronaldinho ni d’Eto’o, mais de Victor Font, qui était candidat aux élections présidentielles de Barcelone et a terminé juste derrière Laporta. Il s’est récemment entretenu avec La Vanguardia, offrant ses réflexions sur la stratégie de marché actuelle de Barcelone et sur le départ de Messi.

Alors que l’homme de 49 ans a longuement parlé de la politique de Barcelone, le point culminant de l’interview l’a vu répondre à une question sur Lionel Messi et s’il aurait signé l’accord CVC pour garder l’international argentin l’été dernier.

«Notre plan pour sauver Messi était différent», a répondu Font, qui souhaitait «réduire la masse salariale et les pertes la première année et proposer un accord à vie» à l’international argentin.

Font a souligné l’importance de la loyauté et voulait que Messi se plonge dans un accord de parrainage qui le verrait gravé à jamais dans l’héritage du club et lui offrirait une signification éternelle, à la fois financièrement et culturellement.

Il a cité Michael Jordan et Nike comme exemple idéal, déclarant : «L’autre jour, j’ai lu que la marque Jordan développée chez Nike avait dépassé les 5 milliards de dollars de revenus cette année. Jordan facturera 150 millions en un an, plus que n’importe quel chiffre actuel de la NBA et plus que lorsqu’il jouait».

«Nous sommes allés au-delà de la rénovation conventionnelle. Messi l’aurait sûrement aimé car il a renforcé son lien avec le Barça. Aujourd’hui, il est urgent de rétablir ce lien», a-t- il ajouté.