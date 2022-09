«Si je meurs, vous aurez mon sang sur vos mains», l’incroyable déclaration de Mathias Pogba

La famille Pogba est désormais déchirée à cause de cette affaire depuis maintenant de longues semaines. En effet, Mathias Pogba, actuellement en prison, continue de faire des révélations contre son frère, Paul Pogba.

Certains SMS menaçants envoyés depuis le téléphone portable de Mathias à destination de son frère Paul ont fuité ce vendredi, tout comme ceux envoyés par ce même Mathias à l’avocate du joueur de la Juve, Rafaela Pimienta.

En effet, BFMTV indique avoir mis la main sur un long message datant du 14 août envoyé à Rafaela Pimienta. «Puisque c’est comme ça, je vais te dire ce qui va arriver en refusant de me rencontrer et de m’aider : J’irai voir tous les médias possibles, dans tous les pays possibles.

Bien sûr, j’expliquerai comment mon frère s’est impliqué dans les affaires louches avec des criminels qui ont fait couler le sang pour lui. (…) Mais je parlerai aussi de toi, de comment tu es proche de la famille et de comment tu as laissé faire tout ça.

Je te reparlerai de comment j’étais impliqué par mon frère avec des criminels, comment j’ai été agressé, menacé alors que je n’ai rien n’a voir avec tout ça, que j’étais impliqué uniquement à cause de lui».

Par la suite, Mathias Pogba n’a pas manqué de rappeler que son travail d’avocate et de représentante n’était pas simplement avoir le beau rôle via les commissions, mais qui lui fallait également veiller sur le bien-être de Paul Pogba et sur celui de sa famille.

«Rafa ceci est un vrai appel à l’aide. Qu’on le veuille ou non on est tous impliqués même toi, ne serait-ce qu’à cause de ta proximité avec la famille ce que tous les médias savent. Si cette affaire n’est pas réglée comme il faut, personne n’en sortira indemne. Donc voyons nous, trouvons une solution ensemble avant que les choses ne s’aggravent encore plus».

Pour finir, Mathias Pogba a tenu à assurer que si Rafaela Pimenta restait de marbre et se murait dans un silence complet, il se pourrait que elle et Paul Pogba finissent par avoir son «sang sur les mains» et «sa mort sur la conscience».

«Parlons et réglons les choses ensemble afin que les choses restent dans le cercle familial, qu’on puisse en finir avec tout ça et enfin continuer à vivre. C’est la seule chose que je souhaite.

Mais si vous vous obstinez à faire les autruches, sachez que si je meurs vous aurez mon sang sur vos mains, ma mort sur votre conscience, et si cela ne vous dérange pas, sachez au moins qu’il vous sera difficile d’éviter le scandale et l’impact sur vos images et vos carrières, car vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas quand il sera trop tard».