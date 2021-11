«Si je fais du mal, ce n’est pas ma faute, c’est ta faute», Kizz Daniel

Le patron de Mavin Record, Don Jazzy, a remercié Dvido de lui avoir montré la voie, car il s’apprête également à collecter de l’argent auprès de ses amis et de ses proches le jour de son anniversaire, qui est dans 5 jours.

Ce que Davido a fait mercredi a ouvert les yeux de beaucoup de gens qui font maintenant exactement la même chose et Don Jazzy est sur le point de se joindre à son anniversaire alors qu’il informe ses amis et son être cher de se préparer pour son anniversaire puisqu’il va aller au Davido style.

Don Jazzy a rappelé à Davido et à tous que son anniversaire est dans 5 jours, ils devraient donc se préparer, mais il n’a pas mentionné le montant qu’il allait leur prendre et nous espérons qu’ils ne le déshonoreront pas car il mérite plus tout comme Davido.

Don Jazzy a aidé les gens à la fois sur et en dehors des réseaux sociaux, donc s’il demande leur amour et leur appréciation sous forme d’argent, il le mérite, mais ce n’est pas comme s’il reprenait ce avec quoi il a aidé les autres parce que certains ne peuvent pas payer.

Certains de ses fans lui ont clairement fait savoir qu’ils lui donneraient tout montant qu’ils peuvent se permettre le jour de son anniversaire s’il rend le solde du compte disponible parce qu’il le mérite vraiment et que cela ne lui donne que l’espoir et l’assurance que les gens apprécient le petit effort il a mis là-bas.