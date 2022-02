«Si Hazard était comme Cristiano Ronaldo, il aurait…»

L’acteur envisage de garer sa facette d’interprète pour se concentrer sur la musique, une autre de ses passions à laquelle il consacrera plus de temps dans les années à venir.

Après une carrière prolifique derrière lui dans laquelle des séries cultes telles que The Wire ou Luther et des films tels que American Gangster, Star Trek Beyond ou plusieurs de l’univers cinématographique Marvel se démarquent, et avec la possibilité réelle d’être le prochain James Bond, Idris Elba a pris une décision surprenante : se retirer de l’interprétation.

Cela ne veut pas dire que le Britannique de 50 ans renonce définitivement à jouer, mais il a bien d’autres intérêts et a décidé de se concentrer sur une autre de ses passions : la musique.

Et c’est peut-être ce que beaucoup ignorent, c’est qu’Elbe, en plus d’une longue carrière cinématographique, a un passé et un présent en tant que musicien, producteur et DJ. Et désormais un avenir.

À ce jour, l’acteur a joué dans des festivals comme Coachella et a collaboré avec Macklemore & Ryan Lewis et le groupe indie-pop australien Lime Cordiale. Mais le meilleur reste à venir, même s’il est conscient qu’il y aura des cailloux en chemin.

«Certains peuvent penser que ce sera la mort de ma carrière d’acteur si ma musique craint. J’ai eu une lutte interne au fil des ans pour cette raison, mais maintenant je suis en paix et j’ai choisi : c’est ce que je fais et ce que je vais faire. Certains vont adorer et d’autres vont détester», a déclaré Elba dans une récente interview avec Vanity Fair.

Que ce soit dans son rôle de DJ, de chanteur ou de compositeur, la vérité est que le Britannique est conscient qu’il doit se consacrer presque corps et âme à la musique.

«Faire de la musique est un processus très consommateur. C’est très difficile de tourner un film puis d’aller en studio ou de faire une chanson. C’est comme essayer de construire un soufflé tout en construisant un mur de briques», explique Elba, qui ne refusera évidemment pas le bon rôle ni ne quittera définitivement l’industrie cinématographique.

En effet, il mise également davantage sur sa société de production Green Door Pictures, fondée en 2013, dont la mission est d’accompagner les nouveaux talents émergents qui ont du mal à se frayer un chemin dans un monde aussi concurrentiel et exclusif que celui du cinéma. Mais c’est la musique qui vous empêchera de dormir la nuit à partir de maintenant. On verra combien de temps.