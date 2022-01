«Si elle me frappait encore une fois…», avoue un des ex de Paris Hilton

Les frères Bogdanoff sont morts à l’âge de 72 ans. Les deux frères étaient des icônes des années 80. Et s’ils se considéraient comme des scientifiques, c’est aussi leur physique qui faisait beaucoup parler. TPMP revient sur leurs visages.

Toute leur vie, les frères Bogdanoff ont affirmé ne pas avoir eu recours à la chirurgie esthétique. «Je le dis de manière solennelle, nous n’y avons jamais eu recours». affirmait Grichka en 2017. Mais alors d’où viendrait leurs visages difformes.

Pour se justifier, Grichka disait avoir eu recours à des pratiques «beaucoup plus avancées«. Mais à chaque fois que le sujet était évoqué, les frères donnaient des réponses assez mystérieuses et en accord avec leurs personnages.

Ils disaient alors être des cobayes et essayer des techniques novatrices. Mais tout le monde restait sceptique. Le sujet avait alors été abordé une nouvelle fois en 2019 dans l’émission TPMP avec Cyril Hanouna. Mais ils niaient une fois encore les implants.

Cette fois, ils donnaient une nouvelle justification. Ils auraient alors expérimenté les rayons. Il s’agirait alors «de longueurs d’onde qui sont plus ou moins pénétrantes et qui donnent, on peut dire, des interférences». Une théorie qui étonnait encore.

Dans TPMP, les chroniqueurs n’avaient pas eu l’air très convaincu. Et encore une fois, après leur mort, le sujet revient sur la table. Et c’est une journaliste et biographe, Maud Guillemin qui se confiait à ce sujet lors de la dernière émission.

Mais comme on pouvait s’en douter, les frères Bogdanoff ont bel et bien menti. Mardi, Maud Guillemin était l’invitée de TPMP. Et Cyril Hanouna lui posait alors une question sur cette fameuse histoire de chirurgie. Et en effet, c’était bien le cas.

La première opération était pour leurs mentons. Ils le trouvaient trop fuyant. Alors, ils faisaient alors un petit implant. «Ils ont laissé courir la rumeur qu’ils auraient eu l’acromégalie, une maladie qui fait pousser les membres.»

Elle mettait alors fin au suspense dans TPMP. «Non, ce qu’ils voulaient, c’est qu’on parle d’eux le plus possible mais vous savez très bien que c’est de la chirurgie«. C’est après que les choses se gâtaient. Les frères en ont trop fait.

De là à ce qu’en 2005, on leur face une réflexion assez hors du comment. ‘Qu’est-ce que c’est ce menton, on dirait Toutânkhamon’. Mais les frères aimaient leur physique et faisaient très attention à leur hygiène de vie.

Par contre, un autre invité de TPMP confiait qu’ils s’injectaient régulièrement du botox et autres substances eux-mêmes. Ce qui faisait que cela n’était pas toujours très harmonieux ou même symétrique. Les deux frères étaient devenus accros.

Malheureusement, ces derniers étaient sûrs de ne pas avoir besoin du vaccin car leur hygiène de vie était irréprochable. Sauf qu’à 72 ans, le corps ne réagit plus de la même façon. Même en forme, les frères n’ont pas survécu à la maladie.

Mardi une cérémonie privée s’est déroulée à la Madeleine pour un dernier hommage. De nombreux fans et amis étaient présents pour rendre un dernier hommage à ces deux hommes hors du temps et du commun.