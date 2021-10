Shiloh Jolie-Pitt s’affiche en short avec sa mère Angelina et ses frères et sœurs à Londres

Shiloh Jolie-Pitt et ses proches ont fait irruption dans plusieurs magasins de Heddon Street à Londres, dont la boutique éphémère David Bowie.

Shiloh Jolie-Pitt vit la vie. La jeune fille de 15 ans a parcouru le monde alors que maman Angelina Jolie, 46 ans, fait la promotion de son nouveau film Marvel Eternals, et leur dernier arrêt était le Royaume-Uni !

Après que Shiloh et quelques-uns de ses frères et sœurs aient soutenu Angie lors de la première à Londres du film de super-héros le 27 octobre, la famille est sortie ensemble le lendemain pour une virée shopping décontractée dans le quartier de Mayfair à Londres. Voir les photos ci-dessous !

Shiloh et les membres de sa famille ont fait irruption dans divers magasins d’Oxford Street et de Heddon Street. Ils ont été vus à l’intérieur du H&M à Oxford, puis plus tard, ils sont sortis de la boutique éphémère de David Bowie sur Heddon avec des sacs remplis d’achats.

Pour la sortie shopping, Shiloh s’est habillée d’un sweat noir «Italia Roma», d’un short en jean et de bottines noires. Elle a ajouté à son look avec un masque facial noir qui couvrait son nez et sa bouche, et elle a mis ses cheveux blonds sales en chignon.

Angelina, quant à elle, portait un pull blanc et un pantalon noir pour la journée. Comme sa fille, l’actrice de Maléfique portait un masque noir et gardait ses cheveux en chignon. Elle tenait également un verre à la main en marchant de magasin en magasin avec Shiloh, son fils Knox, 13 ans, et sa fille Zahara, 16 ans.

Angelina a emmené ses enfants partout pour les événements Eternals. À Londres, Angie a emmené les enfants, dont son fils Maddox, 20 ans, et Vivienne, 13 ans, à la première du tapis rouge, suivie d’une soirée dans un club privé.

L’actrice oscarisée avait également Shiloh et Zahara à ses côtés pour la première d’Eternals à Rome le 24 octobre, tandis que cinq des six enfants étaient là pour la première à Los Angeles le 18 octobre.

À tous ces événements, Shiloh a été sur son jeu de mode de premier ordre. Tout d’abord, elle a opté pour un numéro beige sans manches appartenant également à sa célèbre maman lors de la première de LA.

Puis à Rome, l’adolescente portait une robe en velours noir, tout en ajoutant une touche de sa propre personnalité avec une paire de baskets jaune vif.

Elle a continué à servir des looks une fois que la famille est sortie pour la première à Londres, où elle est allée avec une robe blanche avec un motif noir partout.