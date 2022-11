Shakira : voici ses célèbres voisines dans sa nouvelle maison à Miami

Au mois de juin, Shakira et Gerard Piqué ont confirmé leur séparation et quelques semaines plus tard, le joueur a été vu avec sa nouvelle petite amie, Clara Chía maintenant qui, apparemment, ne s’amuse plus, car ses gestes et autres réactions la trahissent lors de l’émission. en public.

Gerard Piqué et Clara Chía Martí ont récemment assisté à un événement Kosmos, où des milliers de réactions ont émergé qui indiquent ce qui a été leur visage d’inquiétude et même d’incertitude quant à ce qui s’en vient dans leur nouvelle vie à côté de l’ancien joueur de Barcelone.

Et c’est que les nouvelles images dans lesquelles elle apparaît en public à côté de son amant laissent beaucoup à désirer, car elles montrent qu’elle n’est pas si à l’aise et qu’elle joue maintenant le rôle de victime.

«Tu as déjà le visage d’un martyr… si vite ? euhhhhh», «Elle aurait dû mieux écouter la chanson ‘Monotonie», «Pauvre Clarita maintenant elle saura ce qui est bien», «Tout est connu, maintenant c’est elle qui souffre, c’est comme ça qu’on voulait la voir», étaient quelques-unes des réactions générées par son visage inquiet et son rire nerveux qui ont attiré l’attention de tout le monde et pour cela, elle a de nouveau été critiquée.

Clara Chía a désormais le visage d’une victime

Avec cette nouvelle apparition, Clara Chía est déjà plus active avec tout ce qui est lié à son partenaire Gerard Piqué, mais ce qui a causé le plus d’impact, c’est qu’au lieu d’être plus heureuse, elle s’inquiète de tout car maintenant elle a tout le poids de la domicile de son compagnon Gerard Piqué qui assure qu’il est d’habitude très dominant, mais surtout «égoïste», comme l’a assuré Shakira dans sa chanson «Monotonie».

Avec cela, il reste maintenant à attendre ce qu’il adviendra de ce couple, puisque beaucoup prédisent déjà qu’ils pourraient avoir un avenir instable comme celui que l’artiste colombien a vécu pendant des années, qui est resté silencieux pour le bien-être de la famille qui elle s’était formée avec l’ancien joueur de Barcelone.