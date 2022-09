Shakira : voici les raisons pour lesquelles elle a tourné son clip en Espagne

Shakira et Piqué n’arrêtent pas d’avoir des affrontements, soit directement entre eux, soit indirectement. Pour cette fois-ci, il semblerait que la chanteuse a profité de son tournage en Espagne pour régler ses comptes avec le footballeur catalan.

Shakira a enregistré samedi son nouveau clip vidéo Monotonia, où elle a littéralement arraché son cœur de sa poitrine et le logo est un cœur poignardé. C’est ainsi qu’elle se sent trahie et humiliée par Piqué, le père de ses enfants. On avait dit que la chanteuse et le footballeur avaient une relation ouverte et que Shakira avait consenti aux infidélités du défenseur, mais ce n’était pas le cas.

Shakira veut changer d’air et quitter Barcelone, mais pendant qu’elle continue à composer des chansons. Le dernier, qui a été enregistré à Manresa, a un truc, et c’est fort. Beaucoup de gens se sont demandés pourquoi elle avait été tournée dans cette ville alors qu’il y a d’innombrables endroits dans d’autres pays qui seraient beaucoup plus réalistes et attrayants.

Shakira a appelé Jaume de la Iguana, le réalisateur du clip vidéo, et lui a expliqué la ville, il a donc accepté. Selon une étude de la plateforme de rencontres extraconjugales Ashley Madison, préparant un classement des villes les plus infidèles d’Espagne… Manresa est la première !

Au sein de ce classement, León est la deuxième ville la plus infidèle et Barcelone est toujours en troisième position, ce qui fait également réfléchir. Quoi qu’il en soit, il semble plus qu’une coïncidence qu’une ville comme Manresa soit généralement utilisée lors du choix d’un emplacement pour un clip vidéo. Shakira voulait lui lancer un couteau, fort, un autre.