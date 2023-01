Shakira : voici la liste complète de tous les hommes qu’elle a connu

Shakira est une femme qui a l’amour comme pilier dans sa vie. Avant Gerard Piqué, elle a eu d’autres petits amis et elle aura sûrement quelqu’un d’autre en tête à l’avenir.

La vie continue comme elle a suivi après avoir mis fin à d’autres relations. Dans cette affaire, il y a deux enfants impliqués, avec qui le lien avec Piqué sera maintenu à vie. Mais tout comme Gérard, qui est déjà avec Clara Chía, il y aura quelqu’un qui volera le cœur de cette femme.

Parlant d’anciens prétendants, Óscar Pardo était le premier amour de Shakira. Elle avait 13 ans et lui 15. Leur relation a duré deux ans et le Colombien a toujours dit qu’il était le premier à la trahir. Gerard Piqué ne sera pas le seul à la quitter pour une autre. Dans une interview, elle a reconnu que son premier petit-ami lui avait déjà été infidèle. Une épine qui semble encore être au fond de son cœur.

Óscar Ulloa serait l’homme qui la soutiendrait sur son chemin vers la gloire. Avec lui, il s’installe à Bogotá pour poursuivre sa carrière musicale. Ils sont restés ensemble jusqu’en 1994, puis le destin les a séparés. Malgré plusieurs tentatives, ils n’ont pas réussi à consolider leur amour et ont fini par rompre définitivement.

Gustavo Gordillo était membre du gang Poligamia. Un homme dont Shakira a beaucoup appris. Tous deux ont partagé six mois d’amour. Finalement la distance les séparait, ils réussissaient leur carrière et ils n’avaient pas le temps de se consacrer l’un à l’autre. À un autre moment de leur vie professionnelle, ils auraient peut-être eu plus de temps, mais cela ne pouvait pas être le cas non plus.

Osvaldo Ríos est un acteur portoricain qui était avec Shakira. En 1997, ils ont décidé de commencer une romance qui était célèbre. La presse l’a décrite comme l’une des plus controversées que la Colombienne ait eues. Certaines déclarations de sa part dans un magazine où il disait vivre avec Shakira ont immédiatement mis fin à la relation.

Antonio de la Rúa est le petit ami le plus ancien de Shakira. Pendant 10 ans, il a été avec le fils du président Fernando de la Rúa. Ils sont tombés amoureux dans la vingtaine et se sont retrouvés dans la trentaine. Le couple s’est séparé lorsqu’un jeune footballeur nommé Gerard Piqué est apparu.