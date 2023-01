Shakira : voici comment elle surveille l’alimentation de ses enfants, Milán et Sasha à l’école

La chanteuse colombienne prépare personnellement des choses pour ses enfants et pour qu’ils aient une alimentation saine.

Shakira a montré que Sasha et Milan sont les plus importants pour elle, c’est pourquoi maintenant qu’elle déménagera à Miami, ce ne sera pas une exception car elle s’occupera personnellement de l’alimentation de ses enfants dans sa nouvelle école.

Rappelons que 2022 n’a pas été facile du tout pour l’interprète de «Te Felicito», sachant qu’après plus de 12 ans de relation avec l’ancien footballeur Gerard Piqué, elle a confirmé sa séparation car le père de ses enfants était infidèle et après un accord difficile, il a décidé de quitter l’Espagne et de vivre à Miami pour le bien de ses enfants.

Sur le plan personnel pour Shakira, cela a été difficile, compte tenu du fait qu’elle a dû faire face au procès pour fraude fiscale devant le Trésor espagnol puis vivre la séparation avec Gerard Piqué, père de ses enfants.

La raison en est que l’ancien footballeur l’aurait trompée avec une jeune femme nommée Clara Chía Martí. Depuis, l’ancien couple a entamé une bataille juridique pour savoir qui garderait la garde des deux enfants, Sasha et Milan.

Comment Shakira s’occupe-t-elle de l’alimentation de ses enfants à l’école ?

Après plusieurs mois, Shakira a pris la garde de ses enfants et a déménagé à Miami avec eux. Étant une mère présente, elle contrôle l’alimentation de Sasha et Milán et c’est elle qui prépare la boîte à lunch qu’ils emportent à l’école.

La chanteuse se lève très tôt et commence à préparer des choses pour ses enfants, comme les vêtements ou le goûter qu’ils apporteront.

Pour qu’ils prennent soin de leur alimentation et qu’ils n’en abusent pas avec certains aliments, Shakira met des fruits dans leur boîte à lunch, des en-cas sains à faible dose de gras et de sodium.

À partir de cette année, Sasha et Milan devront fréquenter une école à Miami, où le chanteur a un manoir et ils devront reconstruire leur vie.