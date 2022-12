Shakira surprend tout le monde : «Je le jure. Je n’ai jamais voulu épouser Gerard Piqué parce que…»

Shakira et Gerard Piqué depuis le 4 juin dernier n’ont pas laissé surprendre leurs fans, après avoir officiellement annoncé leur rupture, qui a généré toute une série de spéculations, la transformant en un véritable feuilleton.

Deux mois après leur rupture, de nouvelles informations sont sorties révélant la vraie raison pour laquelle la Colombienne, après 12 ans d’union amoureuse avec le footballeur, ne voulait pas atteindre l’autel, malgré deux enfants en commun, Shasa et Milan.

Et c’est que, on présume que la vraie raison pour laquelle Shakira n’a jamais voulu épouser l’Espagnol est parce qu’elle a peur de s’habiller en blanc, quelque chose qui lui fait peur, la seule fois où elle s’est vue habillée en mariée était pour sa vidéo de la chanson «Empire»

Cela a été révélé par la Colombienne lors d’une interview dans laquelle elle a précisé qu’elle préférait que l’Espagnol la voie comme sa petite amie éternelle et non comme une épouse.

«Je ne veux pas qu’il me voie comme sa femme, mais plutôt comme sa copine. C’est comme ce fruit défendu. Je préfère le garder attentif et penser que tout est possible, oui, selon son comportement»

Ce sentiment était également partagé par le défenseur barcelonais, qui a souligné à plusieurs reprises qu’il préférait également ne pas sceller leur union par le mariage et être les éternels petits amis.