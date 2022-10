Shakira surprend avec un costume et envoie un indice à Gerard Piqué (photos)

Shakira continue de donner de quoi parler après sa séparation d’avec Gerard Piqué, car elle a non seulement sorti sa nouvelle chanson Monotonía, mais a également envoyé un indice au footballeur espagnol à travers son costume pour Day of the Dead .

Il y a quelques jours, Shakira a également partagé des photos de ses fans avec des costumes d’Halloween inspirés du clip de Monotonía , dans lequel la Colombienne apparaît avec un trou dans le ventre, faisant allusion à sa séparation d’avec Gerard Piqué après 12 ans de fréquentation. Cependant, c’est maintenant Shakira qui a partagé son costume et les fans ont trouvé certaines allusions à Piqué.

Shakira se déguise en pom-pom girl pour Halloween

A travers son Instagram, Shakira a révélé le costume qu’elle portera pour les fêtes d’Halloween . Il s’agit d’un costume de pom-pom girl blanc et rouge , cependant, ce qui a surpris le costume de Shakira, c’est qu’on pouvait lire sur le maillot : « L’équipe de Milan et Sasha » , faisant allusion au soutien inconditionnel qu’elle apporte à ses enfants Sasha et Milan . De plus, le Colombien a surpris avec les cheveux blonds teints et les yeux bleus. Shakira a écrit : « Pom-pom girl officielle de l’équipe de Sasha et Milan et leur fan numéro un . »

Indices sur Gerard Piqué dans le costume de Shakira

Bien que Shakira n’ait pas fait référence à Gerard Piqué dans son post, les fans ont commencé à théoriser sur son costume d’Halloween . L’un des indices que la Colombienne aurait pu envoyer au footballeur est qu’après leur séparation, elle change maintenant de décision et, au lieu d’encourager Piqué comme elle l’a toujours fait pendant leur relation, la Colombienne préfère continuer à soutenir ses enfants , malgré de ne plus être avec les Espagnols.

Rappelons que lorsque Shakira et Gerard Piqué sortaient ensemble , la Colombienne a toujours encouragé le footballeur , car elle a même changé les paroles d’une chanson faisant référence au fait qu’après leur relation, elle comprend maintenant le football. De même, lorsque le défenseur espagnol a marqué un but, il a fait un signe avec deux doigts en guise de dédicace à Shakira . Cependant, à la fin de leur cour, le Colombien a pris ce signe et a envoyé un indice à Piqué dans sa chanson “Te Felicito” .

Jusqu’à présent , le costume de Shakira pour Halloween et le Jour des Morts a fait sensation sur les réseaux sociaux , tant les commentaires sur la publication étaient remplis de mots de soutien à la Colombienne.