Shakira surprend avec un changement de look et un look spectaculaire !

Au milieu de sa séparation controversée d’avec Gerard Piqué, la chanteuse colombienne a été capturée avec sa nouvelle image alors qu’elle montait dans une voiture avec un homme très proche d’elle.

Depuis l’annonce de leur séparation, la situation entre Shakira et Gerard Piqué est tendue, alors que plusieurs versions ont circulé sur les raisons de la rupture qui pointent vers l’infidélité, ainsi que le début d’une rude bataille judiciaire pour la garde de leurs enfants, Sacha et Milan.

Au milieu de toute la polémique générée autour de l’ex-partenaire, Piqué a été surpris avec sa nouvelle petite amie, Clara Chia Marti, alors les paparazzi se sont chargés de suivre toutes les étapes de Shakira, ainsi que le footballeur et même le femme avec qui il aurait entamé une nouvelle relation sentimentale du défenseur du FC Barcelone.

Shakira et Gerard Piqué ont essayé de continuer leur vie le plus normalement possible, tel est le cas du footballeur qui ne cache plus son amour pour Clara Chía, avec qui il aurait entamé une relation amoureuse alors qu’il était encore avec la chanteuse colombienne.

Récemment, l’interprète de «Pies Descalzos» a été photographiée avec ses enfants lors d’un pique-nique aux cheveux bouclés, mais quelques jours seulement après la diffusion d’images de la nouvelle petite amie de son ex lors d’un concert, et même comparée à elle, La Colombienne a décidé de changer son image.

Shakira a rarement été vue en public mais les paparazzi qui la harcelaient ces derniers mois ont réussi à la capturer dans une voiture accompagnée de son frère et manager Tonino Mebarak.

Mais ce qui a le plus attiré son attention, c’est qu’elle a été vue avec une nouvelle image : maintenant, elle a les cheveux lisses et une nouvelle teinture qui la rend incroyable et radieuse.

Actuellement, la presse espagnole assure que la colombienne est en négociations avec son ex pour déterminer la garde de ses deux enfants et bien qu’un accord définitif n’ait pas encore été trouvé, les avocats des deux personnalités sont toujours en réunion pour pouvoir conclure un accord.