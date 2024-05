Shakira sévèrement critiquée pour avoir porté cette robe au Met Gala 2024

La récente édition du Met Gala 2024 s’est distinguée non seulement par la présence de célébrités latines, mais aussi par les débuts de la chanteuse colombienne Shakira à l’un des événements artistiques et de mode les plus emblématiques au monde.

L’artiste a ébloui le tapis rouge dans une robe rouge spectaculaire, créée par Carolina Herrera, en accord avec le thème du gala : “Le jardin du temps“. Malgré sa prestance, Shakira a fait l’objet de critiques de la part de certains fans et experts de la mode, qui ont estimé que son choix vestimentaire ne correspondait pas tout à fait au thème proposé pour l’occasion.

Des commentaires tels que “Shakira est magnifique, mais où est le thème ?” ou “Karol G a risqué plus que Shakira au Met Gala” ont inondé les réseaux sociaux, remettant en question la cohérence entre la tenue de la chanteuse et le concept de l’événement.

Face à la controverse, la journaliste et experte en mode Beatriz Arango a pris la défense de l’artiste colombienne, expliquant que l’intention derrière le design était de mettre en valeur la sophistication et l’élégance caractéristiques de la chanteuse. Alors que Karol G a opté pour un style plus risqué et fantaisiste, Shakira est restée fidèle à son identité, en mettant l’accent sur ses cheveux lâchés, ses chaussures et sa façon unique de les porter, démontrant ainsi sa personnalité distinctive.

Bien que les avis soient partagés, il est indéniable que Shakira a réussi à briller au Met Gala grâce à son interprétation unique du thème et à son style inimitable. Avec une carrière bien établie et des goûts raffinés, la chanteuse colombienne a su se démarquer lors d’un événement aussi sélect, démontrant une fois de plus son influence dans le monde de la mode et du divertissement.

En conclusion, la participation de Shakira au Met Gala 2024 n’est pas passée inaperçue, suscitant débats et avis mitigés sur le choix de sa garde-robe. Malgré les critiques, l’artiste a démontré sa polyvalence et son authenticité, s’imposant comme une figure emblématique du monde de la musique et de la mode. Sa présence à l’événement montre clairement qu’elle reste une référence incontestée sur la scène internationale, défiant constamment les frontières de l’art et de la créativité.