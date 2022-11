Shakira s’est exprimée après la retraite de Gerard Piqué du football

Il semblerait que la mère des enfants de Ben Affleck ne soit pas fan de la nouvelle relation de son mari.

Il y a quelques mois à peine, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont rejoint leur vie dans le mariage et il semble que l’ex-femme de l’acteur soit moins que satisfaite de la situation familiale des deux familles.

Selon une source de Radar Online , l’actrice «Alias» ne veut pas passer Noël avec Lopez. «C’est le travail de Jennifer depuis 15 ans de planifier l’Action de grâces et d’autres fêtes de fin d’année pour ses enfants. Et maintenant, avec le mariage de Ben et J.Lo, cela change la dynamique», a déclaré la source.

Apparemment, l’actrice a inclus Affleck dans tous ses dîners et célébrations malgré son divorce, cependant, tout cela devra être repensé cette année avec l’union de la famille et des enfants des deux.

«C’était très important pour elle qu’ils dînent à la même table», a poursuivi la source. «Mais maintenant, sa place est avec sa femme et J.Lo est aussi celui qui prend les décisions importantes.»

De plus, il a ajouté que les frictions entre les deux Jennifer n’ont pas aidé à améliorer la planification.

L’idée qu’ils cuisinent tous les deux ensemble ou qu’ils s’assoient et fassent un discours… n’arrivera pas», a déclaré la source. «Au moins, les enfants pourront profiter de quelque chose de différent. Ils pourront se déplacer entre deux maisons et organiser des dîners et des célébrations différents.