Shakira serait au Camp Nou lors du dernier match de Piqué avec Barcelone (photos)

Hier samedi, Gérard Piqué a joué son dernier match avec le FC Barcelone. Le défenseur espagnol a pris sa retraite après avoir joué durant 25 ans au Camp Nou. Selon la presse ibérique, sa cérémonie d’adieu aurait été marqué par la présence de ses enfants et de Shakira.

La chanteuse de 45 ans portait un jeans déchiré et un t-shirt tie-dye gris et noir, comprenant une casquette noire et des lunettes de soleil pour préserver un profil bas alors qu’elle s’occupait de ses fils Milan, 9 ans, et Sasha, sept ans. Plus tard dans la journée, les deux garçons ont rejoint leur père, l’ex-mari de Shakira, Gerard, 35 ans, lors de son dernier match en tant que footballeur expert au Camp Nou à Barcelone.

Le couple a joué avec leur père sur le terrain portant des kits du FC Barcelone après son dernier match en tant que footballeur. Jouant contre Almeria dans la ligue de la Liga, l’équipe de Gérard a remporté 2-0 samedi soir et a fait des adieux émouvants aux supporters alors qu’il s’éloignait du sport. Shakira a amené les enfants au stade après qu’ils ont fini de suivre leur cours de karaté.