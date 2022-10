Shakira : sa nouvelle chanson qui indexe Piqué est désormais disponible (vidéo)

Ce mercredi 19 octobre 2022, Shakira a dévoilé la vidéo de sa nouvelle chanson sur Youtube. Les paroles que comporte le morceau sont d’une manière indirecte adressées à Gérard Piqué.

«Je n’ai jamais rien dit, mais ça fait mal, je savais que ça allait arriver. Soudain tu n’étais plus le même, tu m’as quitté a cause de ton narcissisme. Tu as oublié ce que nous étions un jour. Bébé je t’aime, mais c’est juste que toi tu ne m’aimes plus», sont les paroles prononcées par Shakira dans la vidéo. Découvrez le tube.