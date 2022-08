Shakira rompt les accords avec Piqué, demande maintenant un procès pour la garde de leurs enfants

Les démonstrations d’amour en public ont valu des critiques au footballeur qui aurait été infidèle à Shakira avec cette jeune femme.

Au milieu du drame et du difficile processus de séparation que vivent Shakira et Gerard Piqué, alors qu’ils se disputent actuellement les biens et la garde de leurs enfants.

Le footballeur est apparemment «très heureux avec Clara Chía Marti» puisqu’en plus d’avoir présenté sa nouvelle petite amie à ses parents, le nouveau couple a récemment été vu très amoureux et se vantant de leur amour en public.

Ces démonstrations publiques d’amour ont sans doute suscité des critiques parmi les médias et les internautes puisque, depuis l’annonce de la fin de la relation entre les célébrités, le bruit courait que la raison en était l’infidélité de la part du footballeur.

C’est ce qu’a déclaré le journal The Sun, qui a révélé que la femme avec qui Gerard Piqué tente de reconstruire sa vie s’appelle Clara Chía Marti, une jeune fille de 23 ans qui étudie la publicité et les relations publiques à l’université, en plus de travailler comme serveuse dans une boîte de nuit de la capitale catalane, où elle a rencontré le footballeur, comme l’ont confirmé les médias espagnols.

Désormais, le média espagnol, «Socialité», a présenté en exclusivité les premières images de Clara Chía Marti et Gerard Piqué en public : «Les photos ont été réalisées hier à Puigcerdà, en Cerdagne, un endroit où Piqué a aussi une maison très proche», ont révélé les paparazzi au milieu.

«Ils sont allés à un concert de Dani Martín, au concert du chanteur il y avait aussi d’autres célébrités. C’est la première fois que Piqué accompagne sa petite amie dans un lieu public. Ils ne se cachent plus et avec cela ils montrent que leur relation est publique», a conclu le journaliste, ajoutant que dans le clip le footballeur est vu très calme à côté de la jeune femme.

