Shakira revient à la charge et lance son deuxième missile sur Piqué pour son anniversaire

La Colombienne a choisi la meilleure date pour lancer son prochain single avec plus de force avec de nouvelles fléchettes pour Gerard Piqué

Ce n’est un secret pour personne que depuis que Shakira a sorti le hit du moment en collaboration avec Bizarrap il y a quelques semaines, son nom et celui de son ex, Piqué ont beaucoup sonné. Maintenant, l’artiste vient avec plus de force pour poursuivre sa cruelle vengeance.

Le succès de la formidable chanson de Shakira n’est donc pas terminé et on sait déjà que la danseuse prépare une nouvelle grande chanson et a choisi une date très spéciale pour la lancer, laissant tous ses fans impatients de savoir ce que cette nouvelle chanson apportera.

La date spéciale que l’auteur de «Monotonía», «Je vous félicite» a choisie, entre autres, est le 2 février, une date qui a une haute signification pour elle et Piqué, puisque c’est le jour de leurs anniversaires, qui est pourquoi que le danseur a voulu donner ce thème spécialement à l’ancien footballeur en l’honneur de sa naissance.

Dans cette nouvelle chanson, Shakira rejoindra les voix du également colombien Karol G, qui a subi une séparation amoureuse il y a des mois et en a également été ému. Le thème musical est publié depuis plusieurs semaines maintenant, et c’est maintenant qu’ils ont commencé à publier de petits morceaux à ce sujet.

Pour toutes ces raisons, des rumeurs laissent entendre que, bien que de manière plus subtile et moins directe, le nouveau hit de Shakira contiendra de nouvelles fléchettes envers son ex, avec qui elle entretenait une relation de longue date, mais tout est allé trop loin.

Espérons que cette nouvelle première de Shakira soit aussi triomphale que la précédente, puisqu’on se souvient que Bizarrap’s en moins de 24 heures avait récolté des milliers de reproductions.