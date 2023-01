Shakira répond sévèrement aux critiques de Gérard Piqué

Shakira est devenue la cible de tous les médias pour le numéro qu’elle a lancé contre Piqué. Cependant, la chanteuse a été sévèrement critiqué. Or, il y a quelques heures, l’artiste a rompu le silence et fait une sortie en force sur ses réseaux sociaux.

«Ce qui a été pour moi une catharsis et un soulagement, je n’aurais jamais pensé que j’atteindrais le numéro un mondial directement à 45 ans et en espagnol. Je veux embrasser les millions de femmes qui se dressent contre celles qui nous font sentir insignifiantes», a-t-il commencé.

Et il a ajouté : «Les femmes qui défendent ce qu’elles ressentent et pensent, et lèvent la main quand elles ne sont pas d’accord, même si les autres lèvent les sourcils. Elles sont mon inspiration et cette réalisation n’est pas la mienne, mais celle de tout le monde. Nous devons nous lever 70 fois 7».

«Pas comme la société nous l’ordonne, mais de la manière qui nous vient à l’esprit, celle qui nous aide à avancer pour nos enfants, nos parents et pour ceux qui ont besoin de nous et espèrent en nous», a conclu la chanteuse de renom dans ses réseaux.

Il faut se rappeler que Piqué a rompu le silence il y a quelques heures et pointé du doigt Shakira avec un message pimenté à propos des montres Casio : «Je vais faire une grande annonce. Casio nous a donné ces montres et nous avons passé un accord avec eux. Je le pense, regarde, c’est pour Ibai. Cette montre est pour la vie».

Rappelons qu’il y a quelques mois, Shakira s’est exprimée pour la première fois sur sa séparation : «C’est la première fois que j’évoque cette situation dans une interview. Je suis restée silencieuse et j’ai juste essayé de tout assimiler. Mmmm, et oui , c’est difficile d’en parler, d’autant plus que je suis encore en train de vivre ça et que je suis dans l’œil du public».