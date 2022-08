Shakira répond à Piqué et à sa nouvelle petite amie

Pierre-Emerick Aubameyang est tout proche d’un retour en Premier League. Selon la presse anglaise, l’international gabonais est sur le point de rejoindre l’équipe de Chelsea.

Sky Sports indique que Barcelone et Chelsea sont en pourparlers avancés concernant le transfert de l’attaquant gabonais. Un accord entre 15 et 25 millions de livres (entre 17,8 et 29,5 millions d’euros) aurait été trouvé pour conclure le déménagement du joueur. Bien que Aubameyang ne souhaite pas quitter le club catalan, il sera obligé de plier ses bagages cet été.

Ceci à cause de l’arrivée de Robert Lewandowski et aussi du fait que les Culés rencontrent assez de problèmes financiers. Rappelons que l’attaquant de 33 ans a représenté Arsenal entre 2017/2018 et 2021/2022, avant de partir pour Barcelone. Chez les Gunners, il a marqué 92 buts en 163 matchs.