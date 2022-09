Shakira recevrait des messages des femmes avec qui Gerard Piqué l’a trompée

Il semble que les mauvaises nouvelles pour la chanteuse ne soient pas encore terminées, mais avec combien de femmes Piqué a-t-il trompé Shikira ?

La polémique concernant la séparation de Shakira et Piqué continue de donner de quoi parler, précédemment nous vous informions que le paparazzi Jordi Martin aurait lancé une menace contre le footballeur, car il prétendait avoir des preuves qu’il montrerait pour démasquer les infidélités de le chanteur colombien, mais il semble que non seulement il pourrait les démontrer car il semble que les prétendus amants de l’attaquant de Barcelone appelleraient «Shak».

Il semblerait que Shakira reçoive des messages de femmes avec qui Piqué l’a trompée , alors qu’il est déjà très éloigné du chagrin avec sa nouvelle petite amie.

Le scandale de la séparation du footballeur avec le Colombien continue de faire parler de lui et c’est qu’il y a quelques jours à peine, Gerard Piqué a été vu avec sa nouvelle petite amie Clara Chía Martí lors d’un mariage où ils sont arrivés main dans la main en riant , jouer et tout, rompant ainsi l’accord qu’il avait avec la mère de ses enfants de ne pas rendre leurs relations publiques pendant un an.

Shakira reçoit des messages de femmes avec qui Piqué l’a trompée

Si l’on croyait qu’il n’y a eu qu’une seule infidélité en 12 ans où Shakira et Piqué se sont bien trompés, il s’avère que ce n’était pas seulement avec Clara Chía, mais aussi avec d’ autres femmes qui sortent déjà pour dire leur vérité.

Et c’est que, apparemment, Shakira recevrait des messages de femmes avec qui Piqué l’a trompée en lui disant comment elles regardaient derrière son dos et quel était son modus operandi, selon ce que le journaliste Jordi Martin a dit qui, il y a quelques semaines, a menacé le footballeur pour le démasquer avec tout ce qu’il a fait.

À travers quelques tweets, Martin a assuré que le footballeur a un modus operandi pour voir des femmes, car il les a emmenées dans un hôtel où elles sont entrées seules et sont sorties seules, après être entrées dans la chambre pour que personne ne se doute.

«Piqué, quand il se voit avec une fille, il sait parfaitement les mesures qu’il doit prendre, c’est-à-dire ; s’il va à l’hôtel et voit une fille, elle y va en premier … il gare la voiture, monte seul dans la chambre et la fille monte seule. La fille quitte l’hôtel seule et il part seul. C’est le modus operandi que Piqué utilise depuis de nombreuses années.

Il a même assuré qu’il avait toutes les preuves de la façon dont Gérard avait trompé le chanteur avec Clara Chía et avait même dit au Colombien, afin qu’il puisse tout révéler, mais oui, il a également avoué que le footballeur a déjà pris pour vivre sa nouvelle petite amie à la appartement où il vivait avec “Shak” quand ils ont commencé.