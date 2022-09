Shakira parle de sa séparation avec Gerard Piqué : «Ça a été difficile. J’ai l’impression que c’est un cauchemar…»

Shakira et Gerard Piqué se sont séparés en juin après 11 ans ensemble. L’artiste a parlé pour la première fois de la séparation dans une interview avec le magazine Elle.

«Je suis dans l’œil du public et c’est une séparation inhabituelle. Cela a été difficile non seulement pour moi, mais aussi pour les enfants. Extrêmement difficile. Il y a des paparazzi qui campent devant chez moi 24h/24», a-t-il commencé par dire.

«J’essaie de cacher leur situation autant que je peux. C’est vraiment bouleversant pour deux enfants qui essaient de gérer la séparation de leurs parents. Et parfois, j’ai l’impression que tout cela n’est qu’un cauchemar et que je vais me réveiller à un moment donné. Mais non, c’est réel», a-t- il poursuivi, faisant référence aux deux enfants du couple, Milan, neuf ans, et Sasha, sept ans.

«Ils ne méritent pas de se sentir observés à chaque instant, photographiés à la sortie de l’école ou suivis par des paparazzi. Ils méritent d’avoir une vie normale. C’est un cirque et tout le monde spécule sur chaque détail de nos vies et, plus important encore, de nos enfants», a-t-il déclaré.

«Peu importe comment les choses se sont terminées ou ce que Gérard et moi ressentons l’un pour l’autre en tant qu’ex-compagnons, il est le père de mes enfants. Nous avons un travail à faire pour ces deux enfants incroyables et je crois que nous allons découvrir ce qui est le mieux pour leur avenir, leurs propres rêves et quelle est une solution équitable pour toutes les personnes impliquées»