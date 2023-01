Shakira oublie un moment Gérard Piqué… Elle se réjouit avec ses enfants

Il semble que Shakira ne pense plus à Gérard Piqué. La chanteuse a profité de ses enfants et l’a montré sur ses réseaux sociaux.

Il y a près de quinze jours sortait la nouvelle chanson de Shakira avec Bizarrap, dans laquelle elle critique vivement son ex-partenaire, Gerard Piqué. Au milieu de la fureur générée par la session 53, une nouvelle polémique est née, après la publication surprenante sur Instagram de l’ex-footballeur avec sa petite amie actuelle, Clara Chía Martí. Le post a provoqué de nombreuses répercussions sur les réseaux, quelques critiques, mais aussi beaucoup de soutien pour le couple.

Quelques heures plus tard, l’artiste colombienne n’était pas en reste et pour montrer que la vie continue, elle a mis en ligne quelques stories de son compte Instagram, dédiées à ses enfants, Milan et Sasha. Elle a montré comment elle prépare le petit-déjeuner pour ses enfants le matin, avec toutefois un accident entre les deux, car certaines crêpes n’ont pas donné le résultat escompté.

Les réseaux sociaux ont commencé à spéculer et à interpréter les posts comme une allusion à Piqué, car il a préféré télécharger une photo romantique avec sa petite amie, plutôt qu’avec ses enfants. «Des crêpes de Mami, Micky ou panda ?», a écrit la chanteuse. Et dans l’image suivante, il s’exprime : «Ok, celui-ci était immangeable mais heureusement mes enfants ont peu de patience avec moi le matin».